الإحصاء البريطانى: صافى الهجرة فى عام بلغ 504000 شخص

جدة - نرمين السيد - ذكر مكتب الإحصاء الوطنى فى المملكة المتحدة أن صافى الهجرة خلال الفترة الممتدة حتى يونيو 2022 بلغ حوالى 504 آلاف شخص، وهو رقم يشير إلى زيادة كبيرة مقارنة بـ 173 ألفًا فى الفترة المماثلة حتى يونيو 2021، حسب تقرير صحيفة "إيفنينج ستاندرد" البريطانية.





يشار إلى أن صافى الهجرة يقصد به الفرق بين عدد الأشخاص الذين ينتقلون إلى المملكة المتحدة وأولئك الذين يغادرون البلاد خلال 12 شهرًا.

يأتى هذا بعد أيام فقط من تصريح رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك بأن الهجرة القانونية إلى المملكة المتحدة كانت "عالية جدًا" وأنه "يفكر فى مجموعة من الخيارات" لتقليل عدد الوافدين.

وقال رئيس الوزراء الأسبوع الماضى إنه يدرس خططًا لمساعدته على الوفاء بتعهد حزب المحافظين بالانتخابات العامة لعام 2019.

ولم يضع سوناك رقما ليحدد به الرقم المقبول للمهاجرين وذلك على هامش مشاركته فى قمة مجموعة السبع الصناعية فى اليابان.

وقال رئيس الوزراء: "ما أود قوله هو أننا ندرس مجموعة من الخيارات للمساعدة فى معالجة أعداد الهجرة القانونية وخفض هذه الأرقام - وسنتحدث أكثر عن ذلك فى المستقبل".

ويتم إصدار أرقام الهجرة الخاصة بالأشخاص القادمين إلى المملكة المتحدة فى شهر يونيو من كل عام.

ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن ما مجموعه 1.1 مليون شخص قد هاجروا إلى المملكة المتحدة فى العام حتى يونيو 2022، وكان معظمهم - 704 آلاف - من خارج الاتحاد الأوروبى.