10 أيام مهلة أخيرة لرفع سقف الدين الأمريكى

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، ورئيس مجلس النواب الأمريكى كيفن مكارثى فشل مناقشات رفع سقف الدين، ليبقى عشرة أيام فقط أمام الجانبين للتوصل إلى اتفاق لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وبحسب الوكالة، فإنه فى حال فشل المناقشات، قد تتخلف الولايات المتحدة بشكل غير مسبوق عن سداد الالتزامات، وهو السيناريو الذى يحذر منه الخبراء خشية حدوث الركود.

وأجرى الرئيس الأمريكى جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثى مناقشات يوم الاثنين، إلا أنها انتهت دون التوصل لاتفاق حول كيفية رفع سقف دين الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار.

وسعى الرئيس الديمقراطى والسياسى الجمهورى الأبرز فى الكونجرس جاهدين من أجل إحراز تقدم للتوصل لاتفاق، وضغط مكارثى على البيت الأبيض للموافقة على تخفيضات للإنفاق فى الميزانية الاتحادية اعتبرها بايدن "قاسية". ودعا بايدن فى المقابل لفرض ضرائب جديدة على الأثرياء وهو ما يرفضه الجمهوريون.

وقال مكارثى للصحفيين بعد محادثات استمرت ساعة مع بايدن فى المكتب البيضاوى "أشعر أننا أجرينا مناقشة مثمرة. (لكن) ليس لدينا اتفاق بعد". وأضاف أن مفاوضى الجانبين سيواصلون المشاورات.

ويتعين أن يصادق الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ على أى اتفاق لرفع سقف الدين، وبالتالى فإن الأمر يتطلب دعم الحزبين. ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب فيما يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ.