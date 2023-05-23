روسيا: هجمات بطائرات مسيرة فى بيلجورود بعد توغل مسلح

جدة - نرمين السيد - وقبل ساعات، أعلن حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، أن القوات الأوكرانية ضربت عدة مناطق فى المقاطعة بالمسيرات دون وقوع إصابات.

وكتب جلادكوف عبر قناته على تطبيق "تليجرام": "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية قرية بوريسوفكا. وفقا للمعلومات الأولية، ولم تقع إصابات. فيما أسقطت عبوة ناسفة من طائرة مسيرة على أحد المبانى الإدارية، ولم ينتج عنه حريق، لكن تحطم السقف".