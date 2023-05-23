استئناف مفاوضات رفع سقف الدين الأمريكى فى مبنى الكونجرس

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة، يأتى ذلك بعد ساعات من إعلان رئيس مجلس النواب الأمريكى كيفن مكارثى، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم بعد التوصل لاتفاق بشأن رفع سقف الدين الأمريكى.

قال رئيس مجلس النواب الأمريكى كيفن مكارثى، إن لقائه مع الرئيس جو بايدن كان "مثمرًا"، إلا أنه لم يتم التوصل بعد لاتفاق بشأن سقف الدين.