الاحتلال يفجر منزل عائلة شهيد فلسطينى فى رام الله

جدة - نرمين السيد - ويقع منزل ذوى الشهيد الخواجا فى الطابق الثانى من بناية سكنية مكونة من أربعة طوابق، وتبلغ مساحته نحو 120 مترا مربعا، ويأوى خمسة أفراد.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بنحو 50 آلية عسكرية، قد اقتحمت نعلين فى ساعة متأخرة من الليلة الماضية، وحاصرت منزل ذوى الشهيد الخواجا، وعددا من المنازل المجاورة له.

وأجبر جنود الاحتلال ذوى الشهيد الخواجا، وأصحاب المنازل المجاورة له على مغادرتها، قبل عملية تفجير المنزل.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التى انتشرت فى عدة أحياء من البلدة، خاصة الحى الشرقي، واطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاههم، ما أدى إلى إصابة مواطنين بجروح فى اليد والكتف.

واستشهد الخواجا فى التاسع من مارس الماضى، برصاص الشرطة الإسرائيلية، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار فى تل أبيب أسفرت عن مقتل إسرائيلى وإصابة آخرين، ومازالت سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه.