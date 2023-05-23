إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال فى جنين

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان، إن شابين من مخيم جنين أصيبا برصاص الاحتلال وهما داخل سيارتهما، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية، وإثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة أطلق الجنود خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام تجاه الشبان.
وأضافوا أن أحد الشابين أصيب بالرصاص فى الصدر بجروح خطيرة، والثانى بشظايا وجرى نقلهما إلى مستشفى ابن سينا فى مدينة جنين، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين آخرين بعد مداهمة منزلى ذويهما.
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