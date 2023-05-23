أوكرانيا: وحدات الدفاع الجوى تسقط طائرتين روسيتين فوق ميكولايف

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم ميكولايف فيتالى كيم اليوم الثلاثاء، أن وحدات الدفاع الجوى الأوكرانية أسقطت طائرتين روسيتين بدون طيار من طراز شاهد -131/131 كانتا تحلقان فوق الإقليم الليلة الماضية.





وذكر كيم - فى تصريحات، نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أنه فى ليلة 23 مايو، دمرت قوات ووحدات الدفاع الجوى التابعة للقيادة الجوية الجنوبية طائرتين قتاليتين للعدو من طراز شهيد 131/ 131 فى منطقة ميكولايف. وأضاف المسؤول الأوكرانى، أن القوات الروسية شنت فى الساعة 04:00 مساء ليلة أمس بالتوقيت المحلى قصفا مدفعيا على مؤسسات المياه فى بلدة أوتشاكيف التابعة للإقليم. بينما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بالبنية التحتية.

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