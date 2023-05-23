العالم اليوم - الدولار عند أعلى مستوى في 6 أشهر مقابل الين الياباني

انتم الان تتابعون خبر الدولار عند أعلى مستوى في 6 أشهر مقابل الين الياباني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 مايو 2023 10:23 صباحاً - لامس الدولار أعلى مستوى في ستة أشهر مقابل الين الياباني، الثلاثاء، وسط استمرار أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة وتزايد التوقعات ببقاء أسعار الفائدة هناك أعلى لفترة أطول.

وتتأثر معنويات المستثمرين بالمخاوف المرتبطة باقتراب الموعد النهائي الخاص بسقف الدين في الولايات المتحدة، وهو ما قوض الإقبال على المخاطرة ودعَم الدولار كملاذ آمن.

تحركات الأسعار

صعد الدولار إلى ذروة ستة أشهر عند 138.80 مقابل الين في التعاملات الآسيوية المبكرة، وهو ما يعكس التناقض الصارخ بين نهج التشديد الذي لا يزال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يتبعه، وبين سياسات بنك اليابان فائقة التيسير.

وقالت تينا تنج، محللة السوق لدى "سي.إم.سي ماركتس" إن الأسواق تتوقع إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على معدلات الفائدة أعلى لفترة أطول، "فالتضخم في الولايات المتحدة لا يزال أعلى بكثير من المستهدف"، بحسب تعبيرها.

وأضافت: "لا أعتقد أن الاحتياطي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة قريبا".

وتراجع اليورو بنسبة 0.05 بالمئة إلى 1.0808 دولار، ليسجل هبوطا بنحو اثنين بالمئة منذ بداية الشهر وحتى الآن، وذلك بعد شهرين متتاليين من المكاسب.

أما الجنيه الإسترليني فزاد بنسبة 0.02 بالمئة إلى 1.2440 دولار.