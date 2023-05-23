العالم اليوم - ماسك والحسناوات.. الذكاء الاصطناعي يبتكر "قصة حب"

انتم الان تتابعون خبر ماسك والحسناوات.. الذكاء الاصطناعي يبتكر "قصة حب" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 مايو 2023 10:23 صباحاً - في سلسلة من الصور التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أيام، يظهر الرئيس التنفيذي لـ"تسلا"، إيلون ماسك برفقة مجموعة من الروبوتات الإناث، الأمر الذي أثار الجدل حول إقدام الملياردير الشهير على الوقوع بحب إحداهن.

قال ديفيد مارفن، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الإنشاءات متسائلا: "إيلون ماسك يعلن عن زوجة المستقبل، من هي؟"

وأوضح مارفن لاحقا أن الصور الغريبة تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

الروبوت التي أثارت التساؤلات تدعى كاتنيلا، وبحسب ما نشره مارفن فهي تعمل بالطاقة الشمسية ولا تحتاج إلى شحن ومزودة بوسائل حسية تجعلها تشعر بالحزن والسعادة.

وأثارت الصور مخاوف الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثيرون عن المخاطر المرتبطة بتلك التقنيات وما يمكنها أن تروج له من خداع ومعلومات مغلوطة.