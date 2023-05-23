روسيا: التبادل التجارى مع الصين يصل إلى 200 مليار دولار فى 2023

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء الروسى، ميخائيل ميشوستين، أن حجم التبادل التجارى مع الصين قد يصل إلى 200 مليار دولار هذا العام، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وأكد رئيس الوزراء الروسى، أن تعزيز العلاقات بين موسكو وبكين إيجابى لاقتصاد الجانبين. ووصل رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين، إلى الصين، اليوم الثلاثاء، حسبما أعلنت وزارة الخارجية فى موسكو، فى زيارة سيلتقى خلالها بالرئيس شى جين بينج ويوقع سلسلة اتفاقيات متعلقة بالبنى التحتية والتجارة.

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