العالم اليوم - وزير الداخلية الروسي يزور السعودية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 مايو 2023 11:20 صباحاً - زار وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف المملكة العربية السعودية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، وأجرى محادثات مع نظيره بالمملكة، بحسب وسائل إعلام سعودية رسمية.

وجاءت زيارة كولوكولتسيف إلى الرياض بعد أيام قليلة من إلقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة خلال قمة جامعة الدول العربية بمدينة جدة السعودية يوم الجمعة.

وتؤكد الزيارة على حفاظ السعودية ودول الخليج على العلاقات مع موسكو وسط الحرب الدائرة في أوكرانيا، بحسب ما ذكرت وكالة الأسوشيتد برس.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن وزير الداخلية الروسي التقى نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود.

وأضافت الوكالة، دون الخوض في تفاصيل "جرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

الجدير بالذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سعى إلى قيام المملكة بدور المفاوض المحتمل بين كييف وموسكو لإنهاء الحرب.

وقال الأمير خلال القمة العربية إن السعودية مستعدة لمواصلة الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، ودعم جميع الجهود الدولية لإنهاء الأزمة.