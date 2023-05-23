الأمم المتحدة: فرار أكثر من 60 ألف سودانى إلى تشاد

وبحسب الوكالة، فقد عبر أكثر من 250 ألفا الحدود إلى البلدان المجاورة منذ بداية النزاع، متوقعة أن يفر المزيد من السودانيين مع استمرار القتال.
ومن جانبه، قال رؤوف مازو، مساعد المفوض السامى لشؤون العمليات، بعد زيارة استمرت أربعة أيام إلى تشاد، إن "نحو 90 بالمئة من الوافدين الجدد من النساء والأطفال. يحتمى كثيرون منهم تحت الأشجار فى ملاجئ مؤقتة بخدمات محدودة للغاية".
وتابع مازو فى بيان صدر فى نجامينا: "مع اقتراب موسم الأمطار، يتعين علينا بشكل عاجل نقل الوافدين الجدد إلى أقرب مخيمات للاجئين".
ويضاف الوافدون الجدد إلى نحو 600 ألف لاجئ معظمهم من السودان موجودين بالفعل فى تشاد بعد فرارهم من صراعات سابقة.
وقالت المفوضية إن تشاد تستضيف الآن نحو 700 ألف لاجئ إجمالًا، وطالبت بمزيد من الدعم الدولى للاجئين من السودان.
وكان برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، قد أعلن فى وقت سابق من هذا الشهر، أنه يحتاج إلى 162.4 مليون دولار لدعم حكومة تشاد فى مساعدة 2.3 مليون شخص فى حاجة ملحة للغذاء.
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