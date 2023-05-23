العالم اليوم - السيسي: تغيرات المناخ قضية وجودية تستلزم الاهتمام

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 مايو 2023 12:22 مساءً - قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في كلمة له أمام مؤتمر بنك التنمية الإفريقي إن التداعيات السلبية للتغيرات المناخية قضية وجودية يجب أن تأتي على رأس الأولويات.
وأضاف السيسي في كلمته:
- الاحتياجات التمويلية لمواجهة التغيرات المناخية في إفريقيا تبلغ 3 تريليونات دولار حتى 2030.
- تداعيات تغير المناخ أكثر سلبية على الدول النامية.
- التحدي يكمن في توفير الحلول الملائمة لاحتياجات دول القارة، التي تحقق المعادلة الصعبة بين التمويلات الضخمة اللازمة لتحقيق التطلعات التنموية من جانب وخفض مخاطر هذه التمويلات من جانب آخر.
- أدعو المؤسسات التنموية المتعددة الأطراف لإعادة النظر بالشروط التي تؤهل الدول للحصول على القروض الميسرة.
- إشكالية التغيرات المناخية لا تنحصر بنطاق دولة دون أخرى، إنما هي قضية وجودية يجب أن تأتي على رأس الأولويات الاستراتيجية.
- تشير التقديرات إلى أن المخاطر المرتبطة بالجفاف فقط في إفريقيا أدت إلى خسائر تجاوزت 70 مليار دولار، بالإضافة لخفض نمو الإنتاجية الزراعية بنحو 34 بالمئة.
- يجب تحفيز القطاع الخاص لتوفير التمويل اللازم للنهوض بالمشروعات صديقة البيئة.
- تولي مصر اهتماما بالغا بالبعد البيئي حيث أصدرت الحكومة عام 2021 الإصدار الأول من دليل معايير الاستدامة البيئية تحت مسمى الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر.
- لا شك أن فعاليات النسخة الحالية من الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي فرصة متميزة لتبادل لمعرفة والخبرات وتوفير الدعم الفني اللازم لمواجهة تداعيات التغير المناخي.
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