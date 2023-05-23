العالم اليوم - السيسي: تغيرات المناخ قضية وجودية تستلزم الاهتمام

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 مايو 2023 12:22 مساءً - قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في كلمة له أمام مؤتمر بنك التنمية الإفريقي إن التداعيات السلبية للتغيرات المناخية قضية وجودية يجب أن تأتي على رأس الأولويات.