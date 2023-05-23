موسكو: مجموعة السبع تمارس «الضغط النفسى» على روسيا والصين بشأن النووى

جدة - نرمين السيد - اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن حديث مجموعة السبع عن الترسانات النووية هدفه الوحيد هو ممارسة ضغوط نفسية وعسكرية وسياسية على موسكو وبكين، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وفى أول بيان حول نزع السلاح النووى تصدره قمة مجموعة السبع، دعت المجموعة مؤخرًا روسيا والصين إلى إبداء قدر أكبر من الشفافية بشأن ترسانتيهما النوويتين على غرار خطوات اتخذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وحسبما نقل الموقع الإلكترونى للخارجية الروسية، قال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، وهو المسؤول المعنى بالحد من التسلح، إن البيان يعكس نبرة المجموعة المعادية لروسيا والصين.

وتابع ريابكوف: "لدى المرء انطباع بأن حديث الغرب حول موضوع حجم ترساناتهم النووية له هدف واحد: ممارسة ضغوط نفسية وعسكرية وسياسية على روسيا والصين"، مضيفًا أنه "من الواضح أن وراء ذلك رغبة مَرضية لتشويه سمعة بلداننا".

وتأتى تصريحات الدبلوماسى الروسى البارز فى أعقاب مواقف غاضبة من الصين وروسيا إزاء قمة مجموعة السبع والتصريحات المتعلقة بكل منهما حول عدد من القضايا، إذ وصفت موسكو القمة بأنها "حاضنة" للهستيريا المعادية لروسيا والصين.