واشنطن تعطى لأوكرانيا الضوء الأخضر بضرب «القرم».. وموسكو تعلق

جدة - نرمين السيد - وبحسب التقرير، فقد وصفت روسيا أمريكا بأنها غير مهتمة بالسلام، وذلك بعد تصريحات مسؤول أمريكى أعطت الضوء الأخضر لأوكرانيا لضرب شبه جزيرة القرم.

وكان جيك سوليفان، مستشار الأمن القومى الأمريكى، قال فى تصريحات له على هامش قمة مجموع السبع، إن "قيود استخدام الأسلحة الأمريكية فى أوكرانيا تقتصر على عدم استخدامها داخل حدود روسيا، وبالتالى فبمقدور أوكرانيا ضرب الجيش الروسى داخل حدودها المعترف بها وشبه جزيرة القرم جزء منها".

وعليه، فقد شددت موسكو على أنها ستتعامل مع أى هجوم على القرم، وحثت واشنطن على النظر فى رد روسى محتمل.



وشدد نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف، على أن هذه التصريحات تأكيد على السلوك الأمريكى غير المسؤول.