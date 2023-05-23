نتائج كارثية.. عدم الاتفاق بشأن رفع سقف الدين يهدد الأمريكيين

جدة - نرمين السيد - قال رامى جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إن كيفن مكارثى، رئيس مجلس النواب الأمريكى، ناقش العديد من القضايا محل الخلاف حول أزمة سقف الدين مع جو بايدن، الرئيس الأمريكى، وكان النقاش مثمرًا.





وتابع أن مكارثى يرجح إمكانية الوصول إلى اتفاق لرفع سقف الدين قبل الموعد النهائى فى الأول من يونيو، حيث إن عدم الاتفاق بشأن رفع سقف الدين سيؤدى إلى نتائج كارثية على الاقتصاد الأمريكى، مضيفًا أنه فى حال تم التوصل لاتفاق يجب أن يتحول لمشروع قانون عبر خطوات تمر من خلال مجلسى النواب والشيوخ الأمريكى، وذلك يحتاج عدة أيام لتفعيل ذلك الأمر. وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن أزمة سقف الدين وتعاطى الرئيس الأمريكى معها قد تؤثر على شعبية الرئيس الأمريكى، ولن تتوقف جولات النقاش. جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكى جو بايدن عقد اجتماعًا مع رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثى، لكن من دون أن يتوصلا بعد إلى اتفاق يجنب الولايات المتحدة التخلف، لأول مرة فى تاريخها، عن سداد مستحقات ديونها.

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