أبو الغيط يؤكد الارتباط الوثيق بين الأمن القومى العربى وجهود التنمية

جدة - نرمين السيد - شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، فى افتتاح مؤتمر ومعرض الاقتصاد الرقمى "سيملس الشرق الأوسط 2023" تحت رعاية وبحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة.





وصرح المستشار جمال رشدى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام أن أبو الغيط، ألقى كلمة أكد فيها على الارتباط الوثيق بين الأمن القومى العربى وجهود التنمية، وذلك من أجل صون البنيان العربى وتحقيق التكامل بين مكوناته.

وقال أبو الغيط، إن مفهوم التنمية شهد تطورا جذريا فى العقود الماضية، حيث انتقلت من النمط التقليدى إلى نماذج أكثر استدامة، كما تطرق إلى الترابط بين التنمية والتكنولوجيا الرقمية والعمل المناخى.

وأشار المتحدث الرسمى، إلى تأكيد أبو الغيط على دور الانترنت والتكنولوجيا فى ازدهار الخدمات والابتكار وانتشار التجارة الالكترونية على نطاق واسع، فضلاً عن دورها فى تعزيز الجهود الدولية لإيجاد حلول للمشاكل البيئية التى يواجهها العالم بسبب التغير المناخى، وتجلى ذلك من خلال أعمال قمة المناخ COP27 التى عقدت فى شرم الشيخ العام الماضى، مضيفا أن هذه الموضوعات ستأخذ حيزا مهما من النقاشات فى قمة المناخ التى تستضيفها دبى نهاية العام الجارى.

وأضاف المتحدث، أن وضع الاقتصاد الرقمى فى الوطن العربى لا يتلاءم مع حجم الإمكانات والفرص التى تتوفر عليها، حيث يتوفر لدى العالم العربى مقومات هائلة من شأنها تعزيز حصة الاقتصاد الرقمى فى الناتج الإجمالى، أخذاً فى الاعتبار ما تضمنه تقرير البنك الدولى الصادر العام الماضى، والذى أكد على أن الرقمنة الكاملة للاقتصاد العربى يمكن أن ترفع نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى بنسبة لا تقل عن 4.6% على مدى الثلاثين عاماً القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن أبو الغيط تطرق فى كلمته إلى الجهود العربية فى هذا الشأن، ومنها تبنى مبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمى، والتى تقدمت بها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القمة العربية فى الجزائر واعتماد الاستراتيجية العربية للاتصالات المعروفة باسم "الأجندة الرقمية العربية" فى قمة جدة المنعقدة الأسبوع الماضى.

كما أشاد أبو الغيط بدور الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى فى تحديث الرؤية العربية للاقتصاد الرقمى لتواكب المتغيرات التى طرأت على الساحة التكنولوجية العالمية والعربية ولتحتفظ بمرونتها وملاءمتها مع الأوضاع الحالية.

كما أثنى بالمبادرة الجديدة التى سيطلقها الاتحاد لتأهيل مليون رائد أعمال عربى بهدف تمكين الشباب من مساهمة الفعالة فى الاقتصادات الوطنية العربية ودمج الأفكار المبتكرة لتكون مكوناً أصيلاً ضمن بيئة الأعمال العربية التواقة لمثل هذه الإضافات القيمة.