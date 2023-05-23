أوكرانيا: قواتنا تتقدم على جانبى «باخموت» المدمرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت أوكرانيا، أمس الإثنين، أن قواتها لا تزال تتقدم على جانبى مدينة باخموت فى شرق البلاد رغم تراجع حجم تحركاتها، وإن روسيا تجلب مزيدًا من القوات، وفقًا لما نقلته "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وأكدت روسيا، يوم السبت الماضى، استيلاءها على باخموت بالكامل، لكن مسؤولين أوكرانيين قالوا منذ ذلك الحين إن قوات كييف لا تزال تسيطر على جزء صغير من المدينة.

وأكدت هانا ماليار، نائبة وزيرة الدفاع الأوكرانية، اليوم، أن بلادها لها موطئ قدم صغير داخل المدينة نفسها.

وقالت فى تصريحات نقلها التلفزيون: "من خلال تحركنا على الجانبين -فى الشمال والجنوب- ننجح فى تدمير العدو. بالتحرك على طول الجانبين والسيطرة على مرتفعات معينة هناك، جعلت قواتنا المسلحة من الصعب للغاية على العدو البقاء فى المدينة نفسها".

وأضافت: "ما زلنا نتقدم، لكن حجم التحرك يتراجع إلى حد ما. إذا تحدثنا عن الشمال، فهناك نشاط أقل بكثير. إذا تحدثنا عن الجنوب، فنحن نتقدم والدفاع عن باخموت كمدينة قد حقق بالكامل هدفه العسكرى".

وكتبت "ماليار" لاحقًا فى منشور على "تيليجرام"، أن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على "بعض المرافق الخاصة والقطاع الخاص فى منطقة" ليتاك، مضيفة أن "العدو يجتاح المناطق الخاضعة لسيطرته بالمدينة. الكفاح متواصل من أجل المرتفعات المهيمنة على الجانبين، شمال وجنوب الضواحى. مقاتلونا لا يعطون للعدو فرصة لكسب موطئ قدم هناك".

وأكدت المسؤولة الأوكرانية على أهداف كييف بخصوص الدفاع عن باخموت قائلة: "تم تقليل الإمكانات الهجومية للعدو بشكل كبير وتم تكبيده خسائر فادحة واكتسبنا وقتًا لبعض الأعمال التى ستُناقش لاحقًا".