العالم اليوم - "ايدج" الإماراتية تستحوذ على 80% في "مارس روبوتكس" الأردنية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 مايو 2023 01:19 مساءً - استحوذت شركة "ايدج" الإماراتية، على حصة أغلبية في "مارس روبوتكس"، المتخصصة في مجال الحلول الروبوتية المستقلة ومقرها المملكة الأردنية الهاشمية.

وستحصل "ايدج" بموجب الاستحواذ على حصة 80 بالمئة في "مارس روبوتكس"، حيث سيتمكن المهندسون ذوو الخبرات والمهارات العالية من العمل بشكل وثيق مع "ايدج" على عدد من المشاريع المهمة.

وستعمل "مارس روبوتكس" بشكل وثيق ضمن "أدفانسد كونسبتس" التابعة لـ "ايدج"، والتي تركز على التصميم والتطوير والتطبيق السريع للتقنيات المتقدمة والمبتكرة.

ومن المقرر أن يتيح الاستحواذ فرصًا أكبر للمجموعة لتوسيع عروضها ودعم عملائها على مستوى العالم.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "يُمثّل استحواذ ايدج على "مارس روبوتكس" استثمارًا استراتيجيًا قويًا يتماشى مع طموحاتنا المستمرة في مجال الأنظمة المستقلة. فكما ننتهج استراتجية نمو متسارعة، ونعمل على تطوير الحلول التي تلعب دورًا حاسمًا في تأمين المستقبل، ينبغي لقدراتنا الهندسية والابتكارية أن تنمو وتتطور على حد سواء".

وأضاف : "يعدّ الاستحواذ على شركة ذات خبرة عالمية في صنع الطائرات المسيرة عالية الأداء خطوة واعدة بالنسبة لنا، فيما نواصل تنفيذ خارطة طريق تطوير منتجاتنا وتقديم حلول الجيل التالي إلى الأسواق بسرعةٍ وكفاءةٍ عالية وبتكلفة مجدية".

من جهته، قال الدكتور محمد أمين الجراح، المؤسّس والمدير العام لشركة مارس روبوتكس: "بموجب عملية الاستحواذ، التي تعدّ دليلًا واضحًا على الثقة الكبيرة بشركة "مارس روبوتكس"، سيعمل فريقنا على تعزيز قدرات ايدج المستقلة في مجال الطيران والهندسة، كما سيعمل على دعم مكانة المجموعة كلاعب عالمي جادّ في قطاع الأنظمة المستقلة".

وتقدّم شركة "مارس روبوتكس"، التي تأسست في عام 2013، حلولاً وخدمات هندسية لمصنعي المعدات الأصلية للطائرات بدون طيار في مجال الأجهزة والملحقات والشبكات والبرمجيات والدعم والخدمات والتدريب لمختلف التطبيقات في الأسواق العسكرية والمدنية.