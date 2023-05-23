العالم اليوم - وزير الطاقة السعودي: "أوبك+" ستواصل العمل الاستباقي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 مايو 2023 01:19 مساءً - قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الثلاثاء، إن منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها "أوبك+" ستواصل العمل الاستباقي والوقائي والتحوط مما قد يأتي في المستقبل، بغض النظر عن أي انتقادات.

وأضاف الوزير خلال كلمة على هامش منتدى قطر الاقتصادي أن "أوبك+" لديها 3 أهداف وهي "اليقظة والمبادرة والتحوط مما قد يأتي في المستقبل"، بحسب تعبيره.

وكانت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ومنتجون آخرون في "أوبك+" قد أعلنوا عن تخفيضات طوعية في الإنتاج في أبريل الماضي، أدت إلى ارتفاع الأسعار بعد ركود قادته مخاوف من تأثير أزمة مصرفية على الطلب.

ويجتمع أعضاء تحالف "أوبك+" في الرابع من يونيو في فيينا لاتخاذ قرارهم بشأن مسار العمل التالي.

ومن جهة أخرى، قال الوزير السعودي إن وكالة الطاقة أثبتت أن لديها "موهبة خاصة في أن تكون مخطئة باستمرار".

كما قال الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه سيبقي البائعين على المكشوف "متألمين" ودعاهم إلى "الحذر".

وأضاف: "المضاربون، كما هو الحال في أي سوق، موجودون ليبقوا، أبلغهم باستمرار بأنهم سيتألمون، لقد تألموا في أبريل، لست مضطرا لكشف أوراقي، لكنني سأقول لهم فقط أن احذروا".

وفي سياق منفصل، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني على هامش المنتدى إن بغداد تنتظر ردا نهائيا من تركيا قبل استئناف الصادرات النفطية من شمال العراق عبر ميناء جيهان.

وأضاف عبد الغني أن تركيا أبلغت حكومته بأنها تقيّم ما إذا كان خط الأنابيب قد تضرر نتيجة الزلزال المدمر الذي وقع في فبراير، وأن فريقا فنيا يتولى تقييم الوضع.