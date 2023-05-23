بالفيديو : طبيب كويتي ينقذ طفلة أردنية من الموت

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 23 مايو 2023 02:03 مساءً - دوت الخليج :- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من داخل " سوبر ماركت " . وبحسب الفيديو : تعرضت طفلة صغيرة للاختناق اثناء لهوها بـ " غطا لزجاجة ماء " حيث ابتلعتها بالخطأ ، وتواجد في الاثناء طبيب كويتي الجنسية حيث قام بانقاذها . فيديو :

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