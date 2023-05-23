العالم اليوم - "دي بي ورلد" تطلق خدمة الشحن المباشر بين الإمارات والعراق

انتم الان تتابعون خبر "دي بي ورلد" تطلق خدمة الشحن المباشر بين الإمارات والعراق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 مايو 2023 02:16 مساءً - دشنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، الاثنين، أول خدمة للشحن المباشر بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق، لتسهيل تدفق البضائع بين البلدين.

وتطلق هذه الخدمة ما يعرف في القطاع بـ "العربات المقطورة غير المصحوبة"، وهي عربات مقطورة يمكن نقلها عن طريق البحر دون أن يسافر السائق وجرار المقطورة معها، حيث يتم ترك العربة المقطورة على رصيف الميناء من قبل السائق، ومن ثَمَّ يتم سحبها داخل السفينة وإخراجها منها بمفردها.

وتُعد هذه الخدمة الأولى من نوعها في دولة الإمارات وتقدمها شركة "بي اند أو للملاحة" إحدى الشركات التابعة لمجموعة "دي بي ورلد".

وتستغرق هذه الخدمة حوالي 36 ساعة لنقل العربات المقطورة بين ميناء جبل علي في دولة الإمارات وميناء أم قصر في جنوب العراق.

ويتم تحميل العربات المقطورة غير المصحوبة على سفن البضائع المدحرجة، بدون السائق وجرار المقطورة في الميناء؛ وبمجرد وصول العربة المقطورة إلى ميناء أم قصر، يمكن لشاحنة عراقية قيادتها إلى وجهتها النهائية في أي مكان في البلاد؛ وبمجرد التسليم يتم إرجاع المقطورة الفارغة إلى ميناء أم قصر وشحنها إلى جبل علي.

وكان ينبغي نقل البضائع المشحونة عن طريق البر من دولة الإمارات إلى العراق من الشاحنة الأصلية إلى مركبة مرخصة محلياً، وهي عملية تستغرق وقتاً طويلاً، كما أنها يمكن أن تُعرّض البضائع للضرر والتلوث، وأن تهدد السلامة.