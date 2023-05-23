حاكم بيلجورود: عملية لتطهير المقاطعة من المخربين الأوكران

جدة - نرمين السيد - أعلن حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الثلاثاء، بدء عملية لتطهير المقاطعة من المخربين الأوكران، حسبما أفاد به نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





كما أعلنت روسيا إجلاء السكان من 9 قرى حدودية مع أوكرانيا بعد وقوع هجمات بطائرات مسيرة فى بيلجورود بعد توغل مسلح. وأكد حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، أن القوات الأوكرانية ضربت عدة مناطق فى المقاطعة بالمسيرات دون وقوع إصابات. وكتب جلادكوف عبر قناته على تطبيق "تليجرام": "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية قرية بوريسوفكا. وفقا للمعلومات الأولية، ولم تقع إصابات. فيما أسقطت عبوة ناسفة من طائرة مسيرة على أحد المبانى الإدارية، ولم ينتج عنه حريق، لكن تحطم السقف".

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