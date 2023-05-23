باخموت.. ماذا بعد السقوط فى يد روسيا؟ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتقع باخموت على ضفتى نهر "باخموتوكفا" شمالى مقاطعة دونيتسك فى إقليم دونباس شرقى أوكرانيا.
وتحظى باخموت بأهمية إستراتيجية كبيرة، حيث تعد بالنسبة للأوكرانيين حصنا للدفاع عن باقى مدن منطقة المقاطعة، وبالنسبة للروس أصبحت بوابة تقدم القوات الروسية فى دونيتسك.
كما أن السيطرة عليها سيفتح الطريق أمام القوات الروسية نحو مدينتى كراماتورسك وسلوفيانسك، وهما من المدن الرئيسية فى مقاطعة دونيتسك.
تعد باخموت واحدة من أكبر مراكز صناعة الآلات الثقيلة فى أوكرانيا، كما تضم المدينة مصانع لمعالجة المواد غير الحديدية ومؤسسات صناعية أخرى.
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