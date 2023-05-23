روسيا: مقتل 70 جنديا أوكرانيا وتدمير 4 مركبات و5 شاحنات فى بيلجورود

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقتل أكثر من 70 جنديا أوكرانيا وتدمير 4 مركبات و5 شاحنات فى منطقة بيلجورود، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل، منذ قليل.





وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم إبعاد من تبقى من منفذى الهجوم على مدينة بيلجورود إلى داخل الأراضى الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديميترى بيسكوف، فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن دخول المخربين الأوكران بيلجورود مصدر قلق شديد.

وأعلنت روسيا، إجلاء السكان من 9 قرى حدودية مع أوكرانيا بعد وقوع هجمات بطائرات مسيرة فى بيلجورود بعد توغل مسلح.

وأكد حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، أن القوات الأوكرانية ضربت عدة مناطق فى المقاطعة بالمسيرات دون وقوع إصابات.