الاستخبارات الألمانية: لا مؤشرات على ضعف نظام بوتين بعد عام من الحرب

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الألمانى، برونو كال، أنه لم يتم حتى الآن رصد أى مؤشرات على ضعف نظام الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بعد أكثر من عام على العملية العسكرية على أوكرانيا.





وقال برونو كال - خلال مؤتمر بالأكاديمية الاتحادية للسياسة الأمنية فى برلين - إنه لا توجد تصدعات ملحوظة فى نظام بوتين.. وإن روسيا لا تزال فى وضع يمكنها من "شن حرب على المدى الطويل" بالجنود المجندين حديثا. وردا على سؤال حول متى عرفت دائرة الاستخبارات الألمانية بالضبط أن روسيا ستهاجم أوكرانيا، قال كال: "قبل حوالى 14 يوما من بدء الحرب، رصدنا أيضا ظواهر لا يمكن تفسيرها بأى طريقة أخرى". ورفض كال الانتقادات بأن أجهزة الاستخبارات فى الولايات المتحدة وبريطانيا توقعت الهجوم فى وقت أبكر بكثير من جهاز الاستخبارات الألمانى، قائلا إن أجهزة الاستخبارات هذه تنبأت بقوة باحتمال نشوب حرب بناء على ملاحظاتها.

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