روسيا: كلما حصلت أوكرانيا على أسلحة غربية اقتربت المواجهة النووية

جدة - نرمين السيد - قال دميترى ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسى، إنه كلما حصلت أوكرانيا على أسلحة غربية، ازدادت احتمالية الاقتراب من المواجهة النووية"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل، منذ قليل.





وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديميترى بيسكوف، إن دخول المخربين الأوكران بيلجورود مصدر قلق شديد، مشددًا على أن "إمداد أوكرانيا بمقاتلات F-16 لن يغير الوضع الميدانى". وأعلنت روسيا، اليوم، إجلاء السكان من 9 قرى حدودية مع أوكرانيا بعد وقوع هجمات بطائرات مسيرة فى بيلجورود بعد توغل مسلح. وأكد حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، أن القوات الأوكرانية ضربت عدة مناطق فى المقاطعة بالمسيرات دون وقوع إصابات.

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