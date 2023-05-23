مراسل «القاهرة الإخبارية»: أم درمان تشهد هدوءا تاما ولا وجود لأى اشتباكات

جدة - نرمين السيد - قال عثمان الجندى مراسل "القاهرة الإخبارية" من أم درمان، إنه منذ الأمس بدأت هدنة مختلفة فى العاصمة الخرطوم، وتحديدًا فى مدينة أم درمان، حيث توقف تمامًا تحليق الطائرات الحربية ولم تحلق اليوم إلا طائرة واحدة وهى طائرة استطلاع.





وأضاف أن هناك هدوءًا تامًا يسود مدينة أم درمان، لافتًا إلى أن الاشتباكات توقفت تمامًا فى أنحاء المدينة ولا يوجد أى دوى انفجارات أو أى أصوات للرصاص. وأوضح أن حركة المواطنين عادية ومستمرة ومستقرة تمامًا، مشيرًا إلى أن هناك أحاديث عن عدم إخلاء الدعم السريع للمستشفيات وبعض المناطق الحيوية فى أم درمان. وتابع أنه من المتوقع خروج الدعم السريع من المستشفيات ومن المرافق الحيوية فى أعقاب الهدنة، خاصة أن المواطنين فى مدينة الخرطوم بحرى ينتظرون إصلاح محطة المياه، حيث يعانى السودانيون هناك من عدم توافر مياه الشرب.

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