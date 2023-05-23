تغير المناخ يضرب بلا رحمة.. فيضانات وحرائق وبراكين (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - والتهمت الحرائق 8500 هكتار من المحاصيل والغابات فى إسبانيا، فيما يواصل 600 رجل إطفاء مكافحة الحرائق، واضطرت السلطات الإسبانية إلى إجلاء سكان 4 بلدات فى غرب البلاد.

كما دمرت الحرائق 800 ألف هكتار فى كندا، وتسببت بإجلاء الآلاف، ونشط 94 حريقا فى ألبرتا وغاباتها، كان من بينها 26 حريقا خارج السيطرة. كذلك، يواجه 155 رجل إطفاء حريقين فى جبال البرانس جنوب فرنسا. وتستعد اليونان لحرائق الصيف فى يوليو وأغسطس بوصول 180 رجل إطفاء أوروبى.

ولم تكن إيطاليا بمنأى عن الكوارث، حيث استمرت الطوارئ بسبب الأمطار والفيضانات التى أدت إلى وفاة 14 شخصا وإجلاء 36 ألف، وأصبح 4963 مواطنًا إيطاليا يعيشون فى الملاجئ، علاوة على الخسائر التى قدرت بعشرات المليارات.

وليست الفيضانات وحدها، إذ شهدت إيطاليا ثوران بركان "اتنا" الأكثر قسوة.

كما أجلت جواتيمالا سكان 5 قرى بسبب بركان "فويجو"، وأعلنت كولومبيا الطوارئ بسبب بركان "نيفادو ديل رويز" الزلزالى، وتعيش المكسيك حالة طوارئ بسبب نشاط بركان "بوبوكاتيبتل"