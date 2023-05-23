العالم اليوم - فيديو.. حريق ضخم في جامعة المشرق بالخرطوم

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. حريق ضخم في جامعة المشرق بالخرطوم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 مايو 2023 04:19 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، مقطع فيديو لحريق ضخم بجامعة المشرق في الخرطوم.

وجامعة المشرق هي جامعة سودانية خاصة تقع في مدينة الخرطوم بحري، تأسست عام 2003 باسم كلية المشرق للعلوم والتكنولوجيا.

ويأتي ذلك وسط هدوء حذر يخيم على الأجواء السودانية، حيث دخلت هدنة حيز التنفيذ يوم الاثنين ومن المقرر أن تستمر أسبوعا مع بداية وصفت بالهشة، إذ أفاد شهود في العاصمة الخرطوم بتحليق مقاتلات في سماء المدينة واستمرار المواجهات في بعض المناطق.

وبعد خمسة أسابيع من المعارك الضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية اتفق الجانبان يوم السبت على هدنة تستمر سبعة أيام بدأت في الساعة 9:45 مساء بالتوقيت المحلي (19:45 بتوقيت غرينتش) يوم الاثنين بهدف إفساح المجال لتوصيل المساعدات.