العالم اليوم - تركيا تعتقل 15 شخصا لـ "صلتهم بالموساد الإسرائيلي"

انتم الان تتابعون خبر تركيا تعتقل 15 شخصا لـ "صلتهم بالموساد الإسرائيلي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 مايو 2023 04:19 مساءً - ألقت السلطات التركية القبض على 15 شخصا على صلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، يشتبه في قيامهم بجمع معلومات من خلال مواطنين فلسطينيين وسوريين في تركيا.

وذكرت مصادر قضائية تركية أنه تم القبض عليهم في إطار تحقيق أجراه مكتب المدعي العام في إسطنبول.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب القيود المفروضة على التحدث إلى وسائل الإعلام، إن المشتبه بهم ينقلون معلومات ووثائق إلى "الموساد".

وأضافت المصادر أن الشبكة اعتمدت على مواطنين فلسطينيين وسوريين يعيشون في تركيا، وتلقوا دفعات عبر حوالات مصرفية وسعاة.

وأفادت بتقديم المشتبه بهم إلى المحكمة، ثم نقلوا إلى سجن مالتيب في اسطنبول.