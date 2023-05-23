العالم اليوم - الإمارات وماليزيا.. خطوات للتوصل إلى شراكة اقتصادية شاملة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 مايو 2023 04:19 مساءً - وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة ماليزيا، الاثنين، إعلان نوايا مشتركاً بشأن إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين.

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الإمارات للتجارة الخارجية إن التجارة غير النفطية بين الإمارات وماليزيا تواصل مسارها الصاعد منذ السنوات الخمس الماضية، إذ بلغت 4.6 مليار دولار خلال 2022 بنمو 5 بالمئة، مقارنة مع 2021، وبزيادة 31 بالمئة و18 بالمئة مقارنة بعامي 2020 و2019 على التوالي.

وأضاف الوزير أن ماليزيا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات من الدول الآسيوية غير العربية، حيث تستحوذ على ما نسبته 2 بالمئة من تجارة الإمارات غير النفطية مع دول آسيا غير العربية، وتحتل المرتبة الـ 12 في قائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة حول العالم.

وأضاف الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: "الإمارات هي الشريك التجاري الـ 17 عالمياً والثاني عربياً لماليزيا وفقا لبيانات التجارة الخارجية لعام 2022، حيث تستحوذ على ما نسبته 32 بالمئة من تجارة ماليزيا مع الدول العربية، كما تعتبر الدولة الوجهة الأولى للصادرات الماليزية السلعية إلى الدول العربية مستأثرة، بنسبة 40 بالمئة من صادرات ماليزيا إلى الدول العربية".

وعن العلاقات الاستثمارية المتنامية بين الدولتين، أشار الوزير إلى أن قيمة الاستثمارات الماليزية في الإمارات بلغت 150 مليون دولار تتوزع على قطاعات الصناعة والبناء والتشييد والأنشطة العقارية وأنشطة التجارة والنقل والتخزين والأنشطة المالية والتأمين والأنشطة المهنية والتقنية.

فيما تبلغ الاستثمارات الإماراتية في ماليزيا أكثر من 220 مليون دولار، منها أكثر من 51 مليون دولار في قطاع الصناعة.

حجم التجارة في 10 سنوات

بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وماليزيا خلال 10 سنوات 160.2 مليار درهم (43.6 مليار دولار)، حازت الواردات على نسبة 76 بالمئة من إجمالي التبادل التجاري بين الجانبين بقيمة بلغت 121.6 مليار درهم (33.11 مليار دولار)، والصادرات بنسبة 16.5 بالمئة، بما قيمته 26.5 مليار درهم (7.22 مليار دولار).

فيما حاز إعادة التصدير على نسبة 7.5 بالمئة، بقيمة بلغت 12 مليار درهم (3.27 مليار دولار)، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت بيانات تقرير التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وماليزيا خلال الفترة من 2013-2022 الصادر عن "التنافسية والإحصاء"، نمو التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 6 بالمئة إلى 16.98 مليار درهم (4.62 مليار دولار) بنهاية 2022، مقابل 16.06 مليار درهم (4.37 مليار دولار) بنهاية 2021، وبنسبة نمو 32 بالمئة، مقابل 12.917 مليار درهم (3.51 مليار دولار) في عام 2020.

وخلال السنوات العشر الماضية سجل عام 2013 أعلى قيمة تبادل تجاري غير نفطي خلال عقد من الزمان بلغ 21.08 مليار درهم (5.72 مليار دولار).