كييف: مقتل 482 طفلا منذ بدء الحرب الروسية

جدة - نرمين السيد - أعلن مكتب المدعى العام الأوكرانى، اليوم الثلاثاء، مقتل 482 طفلًا وإصابة 982 آخرين، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية فى 24 فبراير 2022، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن مكتب المدعى العام قوله - فى بيان له اليوم - "إنه حتى اليوم الموافق 23 مايو، تأثر أكثر من 1464 طفلًا فى أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية"، مُوضحًا أن 482 طفلًا قتلوا، وأُصيب أكثر من 982 آخرين بجروح مُختلفة الخطورة.

وأشار البيان إلى أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت فى منطقة دونيتسك بـ460 حالة، وتليها خاركيف بـ278 حالة، ثم العاصمة كييف 128 حالة وفى خيرسون 102 حالة.

وأوضح مكتب المدعى العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، إذ إن العمل جارٍ للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضى التى تُسيطر عليها روسيا.