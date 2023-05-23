روسيا: الدول الغربية تورط نفسها فى النزاع بتزويد أوكرانيا بالأسلحة

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف اليوم الثلاثاء، "إن الدول الغربية التى تزود أوكرانيا بالأسلحة تتورط أكثر فأكثر، وتنخرط بشكل متزايد فى النزاع".





وأكد بيسكوف، حول أنباء بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات "إف-16" وعزم بعض الدول بدء إرسال هذه الطائرات إلى أوكرانيا، أن ضخ الأسلحة الغربية إلى كييف لا يمكنه بتاتا تغيير الوضع بشكل أساسى فى ساحات القتال.

وأوضح بيسكوف أنه من الواضح الاستمرار فى توفير أنواع مختلفة من الأسلحة الأكثر تقدما لكييف واتخاذ قرار بإضافة طائرات مقاتلة إلى القائمة، مشيرا إلى أنها مثل جميع أنواع الأسلحة الأخرى لن تستطيع تغيير الوضع بشكل جذرى فى الجبهة.