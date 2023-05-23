الخارجية الفلسطينية: «حل الدولتين» يتطلب موقفا دوليا لإيقاف الاستيطان

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن حماية "حل الدولتين" تتطلب موقفا دوليا يجبر إسرائيل على وقف الاستيطان وتهويد القدس وجميع أشكال الضم التدريجى الصامت للضفة الغربية المحتلة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والعقوبات، لضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها القرار 2334.





ورحبت الوزارة، فى بيان صحفى، بالمواقف الدولية التى عبرت عن إدانتها ورفضها للاقتحام الاستفزازى الذى قام به الوزير الإسرائيلى العنصرى المتطرف إيمتار بن جفير للمسجد الأقصى المبارك، وقرار وزير جيش الاحتلال السماح للمستوطنين بالعودة إلى بؤرة "حومش" المخلاة.

لكن الوزارة رأت أن هذه المواقف لا ترتقى إلى مستوى المسؤوليات السياسية والقانونية والأخلاقية التى تقع على عاتق المجتمع الدولى فى وقف انتهاكات الاحتلال وجرائمه، خاصة أنها تندرج فى إطار النمطية التقليدية لردود الفعل الدولية التى تكتفى بعبارات الإدانة والتعبير عن القلق دون أن ترتبط بإجراءات وتدابير عقابية فى حال عدم التزام دولة الاحتلال بالقانون الدولى، أو عدم تراجعها عن تلك القرارات الاستعمارية.

وأشارت الوزارة إلى أن دولة الاحتلال باتت تتعايش مع تلك الصيغ التى لا تقترن بضغوط حقيقية تجبر الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن تنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين ومخاطرها على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.