الخارجية الفلسطينية: «حل الدولتين» يتطلب موقفا دوليا لإيقاف الاستيطان

ورحبت الوزارة، فى بيان صحفى، بالمواقف الدولية التى عبرت عن إدانتها ورفضها للاقتحام الاستفزازى الذى قام به الوزير الإسرائيلى العنصرى المتطرف إيمتار بن جفير للمسجد الأقصى المبارك، وقرار وزير جيش الاحتلال السماح للمستوطنين بالعودة إلى بؤرة "حومش" المخلاة.
لكن الوزارة رأت أن هذه المواقف لا ترتقى إلى مستوى المسؤوليات السياسية والقانونية والأخلاقية التى تقع على عاتق المجتمع الدولى فى وقف انتهاكات الاحتلال وجرائمه، خاصة أنها تندرج فى إطار النمطية التقليدية لردود الفعل الدولية التى تكتفى بعبارات الإدانة والتعبير عن القلق دون أن ترتبط بإجراءات وتدابير عقابية فى حال عدم التزام دولة الاحتلال بالقانون الدولى، أو عدم تراجعها عن تلك القرارات الاستعمارية.
وأشارت الوزارة إلى أن دولة الاحتلال باتت تتعايش مع تلك الصيغ التى لا تقترن بضغوط حقيقية تجبر الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن تنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين ومخاطرها على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.
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