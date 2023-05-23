الاحتلال يقتحم مُخيمًا في رام الله
اقتحمت قوة صهيونية "خاصة"، اليوم الثلاثاء، مخيم الأمعري في رام الله، بوسط الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت شابًا.
وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية إن الشاب جرى اعتقاله لدى وجوده في معرض لبيع السيارات داخل المُخيم، بوسط رام الله، على الطريق المؤدي إلى مدينة "القدس" المحتلة.
وفي القدس، أفادت مصادر في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بأن قوات العدو اقتحمت بلدة جبل المكبر واعتقلت شابين.
واقتحمت قوة صهيونية، في وقت سابق اليوم، مخيم العروب في شمال محافظة الخليل، جنوب الضفة، واعتقلت أسيرًا محررًا.
ويعد مُخيم العروب وبلدة بيت أمر، بشمال الخليل، من أكثر النقاط الساخنة في جنوب الضفة الغربية المحتلة. وتقتحم قوات العدو الصهيوني المخيم والبلدة بصورة شبه يومية، ما يتسبب في إصابات وارتقاء شهداء.
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