بعد أزمة الهجرة.. وزيرة الخارجية الفرنسية فى إيطاليا الخميس المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلنت كاثرين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية، عن قيامها بزيارة إلى إيطاليا، يوم الخميس المقبل، للقاء نظيرها الإيطالى أنطونيو تايانى، فى أعقاب التوترات الأخيرة فى العلاقات بين بلديهما، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





وفى وقت سابق من الشهر الجارى، قال وزير الداخلية الفرنسى، جيرالد دارمانين، فى تصريحات له إن رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلونى، غير قادرة على حل مشكلات الهجرة غير الشرعية فى إيطاليا، مضيفًا أن إيطاليا تعانى من أزمة هجرة "خطيرة للغاية".

وبعد تعليقات دارمانين، ألغى وزير الخارجية الإيطالى، رحلته المقررة إلى فرنسا، للقاء نظيرته الفرنسية، كاثرين كولونا.

وقالت "كولونا" فى تصريحات لقناة "فرانس 2" الإذاعية: "سأتوجه إلى إيطاليا بعد غد، بناء على دعوة من نظيرى الإيطالى".

وأضافت أن "العلاقات بين فرنسا وإيطاليا من الواضح أنها ليست فى أزمة دبلوماسية".

وتابعت كولونا: "صحيح أنه كانت هناك لحظة من الارتباك والحيرة بشأن التصريحات، لكننا قدمنا تفسيرات لاحقًا".

كما أشارت وزيرة الخارجية الفرنسية إلى أن"لروما وباريس مصلحة مشتركة فى مكافحة الهجرة غير الشرعية، لكن هناك حاجة إلى المزيد من التعاون بين البلدين".