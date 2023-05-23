انقاذ ٢٦ سائحاً فرنسياً في خليج العقبة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 23 مايو 2023 07:06 مساءً - دوت الخليج :- تمكنت قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية مساء اليوم الإثنين، من انقاذ ٢٦ سائحاً من الجنسية الفرنسية تعرضوا للغرق بعد أن فقد الكابتن السيطرة على القارب السياحي.
وفور تلقي مركز العمليات البحري البلاغ عن فقدان قائد المركب السياحي السيطرة، تم تحريك طاقم بحري مكون من زورق السلامة العامة وزورق الاسعاف وزورق رد الفعل السريع، وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم وحالتهم الصحية جيدة.
وقطر القارب داخل إحدى المنتجعات السياحية للحيلولة دون وقوع إصابات بشرية.
يشار إلى أن قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية تقوم بعمليات إنقاذ بشكل مستمر من خلال قوارب الإسعاف والطوارئ لتقديم المساعدة والتعامل مع أي موقف.
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