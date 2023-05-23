العالم اليوم - الضرائب تهوي بصافي أرباح غازبروم 40 بالمئة في 2022

انتم الان تتابعون خبر الضرائب تهوي بصافي أرباح غازبروم 40 بالمئة في 2022 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 مايو 2023 07:19 مساءً - تراجعت أرباح شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم بأكثر من 40 بالمئة إلى 1.2 تريليون روبل (15.77 مليار دولار) العام الماضي، بسبب زيادة الضرائب في النصف الثاني من العام، كما قالت الشركة إنها لن توزع أرباحا نقدية عن العام بأكمله.

وفرض الغرب العام الماضي مجموعة من العقوبات على روسيا وشركاتها التابعة للدولة بسبب الحرب في أوكرانيا.

ولم تُفرض عقوبات مباشرة على صادرات غازبروم من الغاز الطبيعي، وهي مصدر رئيسي لإيرادات الشركة، لكن أحجام الصادرات تراجعت إلى النصف تقريبا العام الماضي لتبلغ 101 مليار متر مكعب.

وهبط سهم الشركة اربعة بالمئة بعدما قالت الشركة أن مجلس إدارتها قرر عدم توزيع أرباح نقدية عن 2022 بأكمله بعد تخصيص توزيعات نصف سنوية بقيمة 1.2 تريليون روبل (15 مليار دولار).

وقال فاميل ساديجوف نائب الرئيس التنفيذي للشركة، إن توزيعات الأرباح نصف السنوية تتجاوز بالفعل المستوى المستهدف البالغ 50 بالمئة من صافي الأرباح، ولذلك تقرر الاكتفاء بتلك التوزيعات.

وأضاف أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت العام الماضي 3.6 تريليون روبل (44.9 مليار دولار) وهو نفس مستواها عام 2021.