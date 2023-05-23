الوزراء السعودى يؤكد حرص المملكة الدائم على توحيد الصف العربى

جدة - نرمين السيد - رحب مجلس الوزراء السعودى بتوقيع طرفى النزاع بالسودان على اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد.
وأعرب مجلس الوزراء السعودى عن أمله فى أن تركز المحادثات السودانية على وقف دائم للأعمال العدائية، وأن تركز المحادثات السودانية على تفعيل العملية السياسية.
ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التى عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، فى قصر السلام بجدة، وفق بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".
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