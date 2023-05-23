العالم اليوم - زجاجة ضخمة استقرت في بطن رجل هندي.. فماذا فعل الأطباء؟

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 مايو 2023 08:16 مساءً - رغم أنها ضخمة الحجم، إلا أن زجاجة كبيرة الشكل شقت طريقها إلى معدة رجل في الهند واستقرت فيها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الأطباء أخضعوا الرجل البالغ من العمر (55 عاما) لعملية جراحية حتى يتمكنوا من استئصال الزجاجة من معدته. وقالت إن الرجل، الذي يسكن ولاية مدهيا برديش وسط الهند، يفترض أنه ابتلع الزجاجة بالكامل. واستأصل الأطباء الزجاجة خلال عملية جراحية معقدة. ووقعت الحادثة في 16 مايو الجاري، وليس من الواضح كيف استقرت الزجاجة في معدته. وبعد نجاح العملية الجراحية، بقي الرجل تحت المراقبة الطبية. وهذه الحوادث ليست غربية في الهند، ففي سبتمبر الماضي أجرى أطباء عملية جراحية لإزالة عبوة مزيل رائحة استقرت في معدة شاب عشريني، رغم أن حجمها يبلغ 7.5 بوصة.

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