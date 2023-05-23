رئيس النواب الأمريكى: لا نزال بعيدين عن الاتفاق بشأن رفع سقف الدين

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، فغن أكثر من 150 من مديرى الشركات الأمريكية الكبرى وقعوا عريضة تطالب الرئيس جو بايدن باتخاذ إجراء لرفع سقف الدين. ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكى جو بايدن عقد اجتماعًا مع رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثى، لكن من دون أن يتوصلا بعد إلى اتفاق يجنب الولايات المتحدة التخلف، لأول مرة فى تاريخها، عن سداد مستحقات ديونها.

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