القطاونة يسأل الخصاونة عن تأدية طقوس دينية غريبة في اليرموك

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 23 مايو 2023 09:00 مساءً - دوت الخليج :- وجه النائب احمد القطاونة سؤالا الى رئيس الوزراء عبر رئيس مجلس النواب حول تادية طقوس دينية غريبة في جامعة اليرموك .

المدينة نيوز ةصلها نسخة من السؤال وتاليا نصه وصورة عنه :

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

استنادا لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور، وعملا بأحكام المادة ( 118 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء:

1- ما هو النشاط الذي أقامته جامعة اليرموك والذي تم من خلاله تنفيذ فقرة تظهر بعض الطلبة يقومون بتأدية طقوس عبادة الأصنام، ومتى تم إقامته ؟

2- من هي الجهة التي أجازت إقامة هذا النشاط داخل الجامعة وهل اطلعت على تفاصيل النشاط قبل تنفيذه ؟

3- لماذا لم تتدخل الجهات المعنية بالإشراف على هذا النشاط وتوقف هذا النشاط المخالف للاسلام

( دين الدولة ) والمصادم لعاداتنا وتقاليدنا ومجتمعنا ويخل بالنظام العام ؟

4- ما هي الإجراءات التي قامت بها الجامعة بعد تنفيذ هذا النشاط، وهل تم تشكيل أي لجان تحقيق حوله، وما هي نتائج عملها ؟

5- ألا تعلم إدارة الجامعة أن الأردن لا يعترف بعبادة الأوثان والأصنام كدين ؟

6- تزويدي بكافة الوثائق المتعلقة بهذا النشاط وكافة الموافقات الصادرة لتنفيذه، وكافة القرارات والتوصيات ومحاضر لجان التقصي و / او التحقق و / او التحقيق و/ او البحث بخصوصه، والإجراءات التي تمت ؟

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

أخوكم النائب

أحمد ابراهيم القطاونه

جانب من الطقوس الغريبة التي تم تأديتها في جامعة اليرموك

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