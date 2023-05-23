العالم اليوم - المركزي الروسي يرفع متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 مايو 2023 09:22 مساءً - رفع البنك المركزي الروسي، الثلاثاء، متطلبات الاحتياطي الإلزامي في الجهاز المصرفي اعتبارا من يونيو القادم.

وبحسب تقرير البنك المركزي، قرر البنك رفع نسبة الاحتياطي من العملة الرسمية لتكون 4.5 بالمئة من 4 بالمئة التي كانت المقررة خلال أبريل ومايو من العام الجاري.

وأشار التقرير إلى زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي من العملة الأجنبية للدول غير الصديقة، فقد رفعها البنك بنسبة 1 بالمئة إلى 8.5 بالمئة، أما العملات الأجنبية للدول الصديقة، فقد أصبح الاحتياطي الإلزامي 6 بالمئة من 5.5 بالمئة سابقا.

وفي تصريح سابق لرئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، الشهر الماضي، قالت إن بلادها تعكف حاليا على بناء أصول واحتياطات لا يمكن للعقوبات الغربية استهدافها.

وأشارت أيضا إلى أن "الاحتياطات ستكون قادرة على مواجهة أية عقوبات غربية مقبلة"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتأتي روسيا في المرتبة السادسة عالميا، كأكثر الدول حيازة للذهب ضمن أصولها الاحتياطية بـ 2329 طنا، بحسب أحدث بيانات مجلس الذهب العالمي عن مارس الماضي.

وإلى جانب الذهب، يملك البنك المركزي الروسي أصولا مقومة باليوان الصيني، كإحدى أدوات تنويع الأصول الاحتياطات الأجنبية.