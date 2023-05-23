روسيا: إنكار واشنطن ضلوعها فى تفجير أنابيب السيل الشمالى غير منطقى

جدة - نرمين السيد - وقال المسئول الروسى -فى تصريح أوردته قناة روسيا اليوم اليوم الثلاثاء- إن الولايات المتحدة ملزمة بتعويض روسيا عن الأضرار الناجمة عن تفجير أنابيب "السيل الشمالى".

وأضاف: "عليهم تعويضنا بالرغم من أنه لا يزال بإمكاننا مناقشة الأدلة بهذا الصدد، حيث التحقيقات لم تنته بعد، وهذه الصفحة لم تغلق، وعلى أى حال تستمر واشنطن بإنكار ضلوعها فى التفجير متجاهلة حقيقة أن حججها ومبرراتها واهية وغير منطقية".

وذكرت وزارة الخارجية الروسية فى وقت سابق أن نشر الولايات المتحدة وألمانيا لنتائج تحقيقات متطابقة فى قضية تفجيرات "السيل الشمالى" فى ذات الوقت، دليل على وجود تلاعب متعمد فى نشر معلومات بهذا الصدد.

ونشر الصحفى الأمريكى الشهير سيمور هيرش، فى الثامن من فبراير الماضى، تحقيقا صحفيا فى حادثة تفجير خطوط أنابيب "السيل الشمالى"، التى وقعت فى الـ26 من سبتمر 2022، يستند إلى معلومات استخبارية، قال إنه حصل عليها من أحد المتورطين بشكل مباشر فى الإعداد لعملية التفجير.

وأشار هيرش فى تحقيقه إلى أنه تم زرع عبوات ناسفة تحت خطوط أنابيب "السيل الشمالى"، من قبل الولايات المتحدة، تحت غطاء تدريبات BALTOPS العسكرية، بدعم من المتخصصين النرويجيين.

من جانبه، نفى البيت الأبيض، بصورة قطعية، صحة المعلومات الواردة فى التحقيق، فيما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى، أدريان واتسون: "هذه المعلومات "كذبة مفبركة وخرافية".