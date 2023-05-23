إحالة بوريس جونسون للشرطة بسبب خرقه قواعد الإغلاق أثناء تفشى كورونا

واعترف رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون بحضوره حفل بحديقة مقر مجلس الوزراء (داونينج ستريت) فى 20 مايو 2021، استمر لمدة 25 دقيقة خلال فترة الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
واعتذر "جونسون" خلال جلسة استجواب أمام مجلس العموم البريطانى، نقلتها قناة "سكاى نيوز"، عن حضوره للحفل، قائلا: "التجمع كان بمثابة مناسبة تخص العمل، حيث وجهت الشكر للموظفين ثم عدت إلى مكتبى، ولكن بعد مراجعة الفكرة، كان يتعين عليّ إعادة الموظفين إلى الداخل".
وأكد أنه يجب أن يتحمل المسئولية عن ذلك، مشيرا إلى أنه يدرك "المعاناة" التى تسببها القيود المفروضة فى البلاد للحد من انتشار الفيروس، وكذلك الغضب الذى يشعر به المواطنون تجاهه وتجاه الحكومة التى يقودها.
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