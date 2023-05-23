العالم اليوم - البنتاغون: القوات الأوكرانية تحاصر باخموت

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 مايو 2023 11:16 مساءً - قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية باتت تحاصر مدينة باخموت، وذلك بعد حديث كييف عن تحقيقها تقدما في محيط المدينة، وذلك بعد أيام من إعلان "فاغنر" الروسية السيطرة عليها.

وفي إحاطة صحفية، ذكر المتحدث باسم البنتاغون، بيت رايدر، أن القوات الأوكرانية تحاصر باخموت بالكامل.

وقال:" إنه حتى لو سيطرت روسيا على الأرض في باخموت، فنحن لا نعتقد أن ذلك مكسب استراتيجي، كما أن القوات الروسية دفعت ثمنا كبيرا من الأرواح والمعدات والقدرات (هناك)".

ووفقا للتقييمات الأميركية، فإن القوات الأوكرانية تطوق باخموت، وهي في وضع قوي، وفق رايدر.

وذكر أن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، اتصل بنظيره الأوكراني تحضيرا لاجتماع مجموعة العمل لدعم أوكرانيا، الخميس.

القوات الأوكرانية تتقدم

على صعيد المعارك، أحرزت القوات الأوكرانية تقدما طفيفا على أطراف مدينة باخموت شرقي أوكرانيا، التي زعمت موسكو سيطرتها الكاملة عليها، وفقا لنائب وزير الدفاع الأوكراني، حنا ماليار.

وقال ماليار إن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على الضواحي الجنوبية الغربية للمدينة، وإن القتال مستمر في الضواحي، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وذكر قادة عسكريون أوكرانيون أن القتال في باخموت لم ينته بعد.

معركة باخموت

كانت مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة قد ذكرت، السبت، أن عناصرها سيطروا على باخموت بالكامل.

ظهر قائد المجموعة يفغيني بريغوزين في فيديو أمام عدد من المقاتلين الذين يحملون الأعلام الروسية.

أكد أن قواته ستبدأ مغادرة باخموت في 25 مايو الجاري، وستسلم المدينة إلى الجيش الروسي.

أوكرانيا، من جانبها، نفت هذه السيطرة مؤكدة استمرار القتال.

تعد معركة باخموت الأطول في حرب أوكرانيا، إذ تجاوزت أكثر من 200 يوم من القتال.

تكمن أهمية المدينة الموجودة شرقي أوكرانيا في كون روسيا قد تحولها إلى نقطة انطلاق للسيطرة على مناطق أخرى في منطقة دونيتسك.

ماذا تعني خسارة باخموت لأوكرانيا؟

