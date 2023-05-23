روسيا: حلف الناتو طرف مباشر فى النزاع بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف كوساتشيف - فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الأخبارية اليوم الثلاثاء - أنه: "لا شك فى أن حلف "الناتو" طرف مباشر فى نزاع أوكرانيا، ويحاول بشتى السبل تحقيق أكبر نفع ممكن فى هذه الأزمة".
وتابع:"تصريحات ينس ستولتنبرج أمين عام حلف الناتو تنطوى على قدر قليل من الإدراك لمسؤولية الحلف عن أزمة أوكرانيا بسبب سياساته منذ فبراير الماضى، وما سيترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الغرب بأسره".
وكان الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرج، دعا، اليوم، الدول الأعضاء فى الحلف لرفع مستوى الإنتاج العسكرى ولاسيما الذخيرة، التى لها أهمية حاسمة فى "معركة اللوجستيات" فى أوكرانيا، حسب تعبيره.
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