رئيس وزراء فلسطين: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية

جاء ذلك خلال استقبال اشتيه، اليوم الثلاثاء، وزير الدولة الألمانى توبياس ليندنر، فى مكتبه برام الله، بحضور ممثل ألمانيا لدى فلسطين أوليفر أوفتشا.
وطالب اشتية المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لوقف كافة إجراءاتها الأحادية وعلى رأسها التوسع الاستيطانى والاقتحامات للمناطق الفلسطينية وعمليات القتل والاعتقالات، ووقف كافة الاقتطاعات من أموال المقاصة والإفراج عن الأموال المحتجزة.
وجدد مطالبته بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقّعة معها، بما فيها عقد الانتخابات فى كافة الأراضى الفلسطينية وعلى رأسها القدس، وضمان مشاركة أهل القدس فيها ترشحا وانتخابا، وإفراج سلطات الاحتلال عن جثامين الشهداء المحتجزة وشهداء مقابر الأرقام، ووقف هدم المنشآت والمنازل والمدارس فى المناطق المسماة "ج" والتى جزء منها ممول من الدول المانحة.
وثمن اشتية الدعم الألمانى الثابت والمستمر لفلسطين، مؤكدا أهمية تعزيز أوجه التعاون الثنائى والمشترك ما بين البلدين على الأصعدة كافة.
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