الأميرة عالية بنت الحسين : الاستهتار بأي شيء متعلق بالطبيعة أمر غير مقبول

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دوت الخليج :- دعت الأميرة عالية بنت الحسين، إلى ضرورة إدراك أهمية حماية البيئة بجميع مكوناتها، وتعزيز العمل الجماعي، في ظل تزايد التحديات والقضايا البيئية المختلفة التي تؤثر تداعياتها على الجميع.

جاء حديثها خلال مقابلة خاصة مع موقع “سكاي نيوز عربية”، حيث قالت إن “الاهتمام بالقضايا التي تتعلق بالبيئة والطبيعة والرفق بالحيوان يحتاج لتكاتف كل الجهود للاستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي والانتقال لتحقيق تطور غير تقليدي في هذا الشأن”.

وأشارت إلى أن “هذه الجهود في الوقت الحالي باتت في كثير من الأحيان غير فعالة، في ظل تزايد المخاطر والصعوبات، والتي عززها ضعف إدراك الأجيال الشابة بأهمية الحفاظ على البيئة في ظل غياب الوعي البيئي والرسالة البيئية الهادفة التي نحتاج لتطوير طرق إيصالها لهذه الفئات التي باتت تفضل العيش في المدن بشكل عام، وباتت بعيدة عن البيئة والطبيعة مقارنة بالأجيال السابقة”.

اهتمام ملكي و”الخطر الكبير”

وأوضحت الأميرة عالية بنت الحسين أن اهتمامها بالطبيعة بدأ منذ طفولتها، حيث نشأت في بيت الملك الراحل الحسين بن طلال الذي كان يهتم بأدق التفاصيل المتعلقة بالبيئة والحيوان، إضافة لبقية العائلة المالكة في الأردن التي تهتم بهذه الأمور بشكل كبير.

وشددت على أن الاستهتار بأي شيء متعلق بالطبيعة مهما كان صغيرا أمر غير مقبول، لأن تداعياته قد تكون وخيمة وستنعكس على الجميع، مما يجعله مسؤولية على عاتق الجميع.

وتابعت: “هذا أمر أوصانا به ديننا الحنيف وكل الديانات السماوية، فالإنسان مستخلف بالأرض لإعمارها”، وبيّنت أن إعمارها لا يمكن أن يكون بإلحاق الضرر على أيٍ من مكوناتها”.